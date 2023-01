Casa Fenzi ricerca 8 infermieri laureati da inserire pianta organica

Casa Fenzi, il centro servizi per persone autosufficienti e non autosufficienti, sta puntando ad aumentare la qualità del personale dipendente: ha indetto infatti un concorso per assumere a tempo pieno ed indeterminato n. 8 infermieri in possesso del diploma

di laurea che verranno inquadrati in categoria “D” del contratto Comparto Funzioni Locali (al pari degli infermieri del Contratto Sanità pubblica). Casa Fenzi ospita attualmente 220 persone residenti ed ha alle proprie dipendenze ben 158 dipendenti diretti tra Infermieri, Operatori Socio Sanitari, Responsabili di Nucleo, Assistenti Sociali, Educatori, Psicologi, Fisioterapisti, Logopedisti, Amministrativi e Manutentori. Solo alcuni servizi “non core” – pulizie, lavanderia/guardaroba – sono invece affidati a cooperative.

Si sta pensando inoltre ad un progetto pilota di un “armadio robotizzato dei farmaci”. Un nuovo sistema automatizzato di preparazione, dispensazione e somministrazione personalizzata dei farmaci agli ospiti interfacciato con il sistema informatizzato di prescrizione medica. Questo, in una logica di miglioramento continuo, con l’obiettivo di riduzione del rischio di errori nel corso del

trattamento farmacologico, e di riduzione del tempo impiegato dagli infermieri di reparto per la preparazione della terapia, a vantaggio dell’attività di assistenza e cura dell’ospite e del lavoro degli infermieri.

Alla selezione per infermieri, possono presentare domanda i candidati in possesso del diploma di laurea in infermieristica (ovvero 10 anni di anzianità di servizio professionale di infermiere in Cat. C

- ex 6^ qualifica professionale, prestati anche presso altre pubbliche amministrazioni).

L’esame, che si articolerà in 3 prove: scritta teorica - pratica e orale, si svolgerà presso i locali di Casa Fenzi nelle seguenti giornate:

- Il 10 febbraio 2023 alle ore 09.00, le prime due prove;

- Il 14 febbraio 2023 alle ore 09.00, la prova orale.

Verrà poi stilata una graduatoria e seguirà l’assunzione a tempo pieno e indeterminato con uno stipendio netto mensile iniziale di circa 2.000 euro comprensivo di indennità di turno ecc. La domanda va presentata entro le ore 12.00 del 3 febbraio 2023, nelle modalità indicate sul bando di concorso disponibile sul sito www.casafenzi.it.