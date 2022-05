Concorso per infermieri, ultimi giorni per le domande a Casa Fenzi

Casa Fenzi, centro servizi per persone non autosufficienti di Conegliano, ricorda che venerdì 3 giugno scadrà il termine per presentare domanda di partecipazione al concorso volto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei infermieri in categoria “D” del contratto nazionale funzioni locali.

Il concorso

È la prima volta che Casa Fenzi ricerca questo profilo professionale con il nuovo inquadramento: il fatto che la struttura intenda dotarsi direttamente di 6 nuovi infermieri dimostra come la direzione e il consiglio d'amministrazione della struttura vogliano puntare a servizi sempre più efficienti per gli ospiti.

Casa Fenzi, con i suoi oltre 200 ospiti, ha ben 158 dipendenti tra infermieri (attualmente in categoria C), operatori socio sanitari, responsabili di nucleo, assistenti sociali, educatori, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, amministrativi e manutentori. I servizi ausiliari di lavanderia e sala da pranzo sono invece esternalizzati. Possono presentare domanda gli infermieri in possesso di laurea in infermieristica o con 10 anni di anzianità di servizio nel profilo professionale di Infermieri Cat C. (ex 6^ qualifica funzionale), L'esame, che si articolerà in prove scritte e orali, si svolgerà presso Casa Fenzi nei giorni del 9 e 10 giugno 2022 e verterà su materie come: anatomia e fisiologia generale, nozioni di patologia medica, chirurgica e ortopedica, nozioni di psichiatria e pronto soccorso, geriatria, esecuzione di tecniche infermieristiche in particolare nei confronti degli anziani non autosufficienti, legislazione sanitaria e sociale, elementi di immunologia ed epidemiologia, profilassi delle malattie infettive e sociali, assistenza sanitaria ed infermieristica in genere, nozioni di legislazione nazionale e regionale sulle Ipab, nozioni sul rapporto di pubblico impiego, normativa sicurezza sul lavoro. Dopo le prove d’esame verrà stilata una graduatoria degli idonei alla quale farà seguito l’assunzione a tempo pieno e indeterminato con stipendio tabellare annuo lordo di 22.135,46 euro, oltre all’indennità di comparto annua di 622,80 euro, tredicesima mensilità ed altre indennità (turno e condizioni di lavoro) ed emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali o di legge. La domanda va presentata entro le ore 12 di venerdì 3 giugno con le modalità indicate nel bando, disponibile al sito della struttura

Il commento

«Consapevoli delle attuali difficoltà presenti sul mercato del lavoro, vogliamo stimolare le candidature verso un posto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nei massimi livelli previsti dal contratto nazionale per la categoria. Nel contesto attuale, caratterizzato da incertezze e precarietà, ci auguriamo di essere una garanzia di impiego per il territorio» conclude Mariacristina Ugarelli, presidente del consiglio di amministrazione di Casa Fenzi.