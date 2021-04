Casa Fenzi, il direttore Piergiorio Penzo si è dimesso

Il consiglio di amministrazione di Casa Fenzi, nella seduta del 30 marzo 2021, ha preso atto delle dimissioni volontarie del direttore Piergiorgio Penzo. Nella lettera di dimissioni, presentata il 19 marzo, l'ormai ex direttore ha spiegato di aver preso questa scelta per "motivi di salute e familiari, che non mi consentono più il regolare e pieno svolgimento delle funzioni di direttore".

Il consiglio di amministrazione, all’unanimità, ha preso atto delle motivazioni strettamente personali della scelta, manifestando grande rammarico e ringraziando il direttore per il lavoro svolto nei 19 mesi in cui è rimasto al servizio degli ospiti di Casa Fenzi. Il dottor Penzo avrà un nuovo incarico alla casa di riposo “Felice Casson” di Chioggia, città dove risiede con la famiglia. Il Consiglio di amministrazione della casa di riposo gli ha augurato una pronta guarigione e un futuro ricco di soddisfazioni.