Assistenza domiciliare, Casa Marani si conferma hub per il territorio

Bilancio in crescita quello dell’assistenza domiciliare erogata a Villorba da Casa Marani nell’ultimo triennio. Servizi gestiti in convenzione con il Comune e rivolti ad anziani e nuclei familiari, adulti e minori, in situazione di bisogno, anche temporaneo, con limitazioni dell’autonomia, che registrano attività e utenti in forte aumento nel quadro della pandemia. Rispetto al 2019, infatti, Casa Marani rileva una crescita sia del numero dei beneficiari (+28) sia delle ore di servizio (+702), oltre a un forte balzo del numero dei pasti a domicilio preparati e consegnati dall’IPAB (+3.060). Una fotografia, quella scattata dall’Ente, che conferma Casa Marani quale vero e proprio hub per i servizi di assistenza socio-sanitaria a domicilio nel territorio.

Nel periodo pandemico cresce il numero dei residenti villorbesi assistiti a domicilio da Casa Marani con servizi mirati, erogati in convenzione con il Comune e in collaborazione con i Servizi Sociali, per rispondere ai bisogni dei più fragili. Dagli anziani alle persone con disabilità, fino alle famiglie in condizioni di difficoltà socio-economiche, che hanno beneficiato della consegna di pasti e di interventi di supporto nelle diverse funzioni della vita quotidiana nella propria abitazione, tra cui l’igiene personale e la pulizia della casa. Una gamma di servizi personalizzati che, solo per le attività di assistenza a domicilio, nel quadro della pandemia ha visto triplicare gli utenti raggiunti, passando dai 15 del 2019 a ben 43 del 2021. In forte aumento, inoltre, le ore prestate dal personale OSS, da 1.676 del 2019 a 2.378 del 2021, che nell’intero triennio registrano un ammontare complessivo pari a 5.660 ore erogate. L’IPAB registra infine una vera e propria impennata per i pasti a domicilio, che dal 2019 al 2021 hanno toccato quota 21.275, passando dai 4mila del 2019 ai 7.063 del 2021.

“Un ventaglio di servizi, quello delle attività a domicilio, che è dunque in crescita per Casa Marani, sempre più vicina ai bisogni delle comunità non solo a Villorba, ma anche nelle sue articolazioni nel territorio con le strutture di Povegliano e Paese – conferma il direttore dell’IPAB Eddi Frezza –. In una prospettiva intercomunale e di condivisione delle prestazioni rivolte ai più fragili, si consolida infatti, il ruolo dell’Ente, quale vero e proprio hub territoriale, con il recente rinnovo delle convenzioni triennali con i comuni di Paese, Povegliano e Arcade”.

Accordi che hanno visto chiudersi il 2021 con numeri che, nell’ultima annualità, segnano ben 2.795 pasti preparati e consegnati nel comune di Paese e, per quanto riguarda le attività di assistenza socio-sanitaria domiciliare, 12 poveglianesi raggiunti per 636 ore di servizio e altri 12 utenti serviti nel comune di Arcade per 1.193 ore prestate dal personale OSS.