A Casa Marani “Un pensiero per te”: i doni natalizi arrivano all’IPAB

Con l’avvicinarsi delle Festività si rinnova a Casa Marani “Un pensiero per te”. Vista la grande partecipazione della prima edizione proposta nel 2020, torna l’iniziativa dell’IPAB per far sentire a tutti gli ospiti delle tre sedi di Villorba, Paese e Povegliano la vicinanza dell’Ente e l’affetto dei propri cari in occasione del Natale. Entro mercoledì 22 dicembre, il personale di Casa Marani raccoglierà i doni natalizi di familiari e amici per gli ospiti, accompagnati da un bigliettino di auguri dedicato. Per far sentire a tutti il calore e l’incanto del Natale, l’Ente provvederà in questi giorni ai regali indirizzati agli anziani soli. Dopo la necessaria sanificazione dei pacchi, il giorno di Natale tutti i doni troveranno posto sotto l'albero decorato dagli stessi ospiti in ogni reparto e nucleo di appartenenza con la consegna ai destinatari che sarà immortalata da uno speciale scatto fotografico. Un dolce ricordo che sarà inviato ai mittenti a memoria di questo Natale 2021.