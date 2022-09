Casa Marani, festa a Villorba per oltre un centinaio di ospiti e i loro famigliari

Dopo due anni di stop, torna “Casa Marani in festa", ciclo di appuntamenti dedicati agli ospiti dell'IPAB e ai loro famigliari. Un segnale di riapertura e ritorno alla normalità, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, per promuovere la socialità e l’inclusione di anziani e soggetti fragili nella comunità. La rassegna, che toccherà tutte le strutture dell’IPAB con altri due eventi in programma il 24 settembre a Povegliano e l’8 ottobre a Paese, ha preso il via oggi, sabato 17 settembre, nella sede villorbese di Casa Marani in Vicolo Silvio Pellico 3. Un pomeriggio nel parco e giardino protetto della RSA e nel grande salone interno della struttura che ha accolto uno speciale spettacolo a cura del gruppo teatrale dell’Università della Terza Età di Montebelluna. In scena, la compagnia attori amatoriali porterà “Il Cuore non invecchia”, commedia in due atti per la regia di Roberto Conte. Un racconto ironico sulla meravigliosa bellezza dell’amore a ogni età.

“Ritorniamo alla normalità – afferma Daniela Zambon, Presidente di Casa Marani – affinché l’Ente continui a svolgere un ruolo vivo e vitale nelle comunità, consolidando e costruendo partnership sempre più sinergiche con Istituzioni e Associazioni. Un impegno costante e di responsabilità che passa attraverso l’erogazione di servizi essenziali, anche in convenzione con i Comuni, e di iniziative di socializzazione con il coinvolgimento attivo delle realtà del Volontariato, per favorire il benessere della comunità e assistere le persone anziane e fragili con attività a tutto tondo in collaborazione con il territorio”.

“A Casa Marani non si ferma la socialità – le parole di Marco Giacon, Direttore di Casa Marani – e la fase attuale ci consente finalmente di riprendere in sicurezza le attività conviviali e pubbliche in presenza con maggiore serenità. Una ripartenza che non poteva non passare dalla ripresa dei festeggiamenti annuali con i famigliari. Appuntamenti ormai tradizionali nel solco di quello che è uno dei punti di forza dell’Ente, ovvero la relazione tra ospiti, utenti, famiglie, personale, organizzazione e territorio”. “Dopo un lungo e difficile periodo legato alla pandemia e nonostante i problemi contingenti, il ritorno della Festa di Casa Marani è sicuramente una ritorno alla normalità – il commento di Francesco Soligo, Sindaco di Villorba -. C’è bisogno del sorriso degli anziani, c’è bisogno di emozioni positive per la nostra comunità”.