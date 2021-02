Casa Marani, vaccinazioni completate: «Riprendono le visite dei parenti»

Completati martedì 2 febbraio i richiami per le le vaccinazioni a Casa Marani, nelle tre sedi di Villorba, Paese e Povegliano. Gli infermieri e le infermiere della struttura, in collaborazione con la task force dell’Ulss 2, hanno effettuato le vaccinazioni sia agli ospiti che agli operatori, mantenendo una percentuale totale del 95% tra gli ospiti e del 75% tra gli operatori.

«Finalmente abbiamo completato la vaccinazione - commenta Daniela Zambon, presidente di Casa Marani - e se tutto andrà per il verso giusto, sarà la fine di un incubo. Ci auguriamo che con la primavera, si possa tornare a vivere la normalità come l’abbiamo sempre percepita, specie per quanto riguarda le attività e il contatto tra ospiti e famigliari. Ringrazio allora tutti quanti hanno reso possibile quest’operazione, a iniziare dall’Ulss 2 per proseguire al nostro personale che ha dimostrato grande responsabilità. Sinora abbiamo continuato con le videochiamate, ma dalla prossima settimana contiamo di poter riprendere anche la visite dei famigliari, tramite le apposite cabine in plexiglass, proprio in virtù della nuova sicurezza che il vaccino ci dona».