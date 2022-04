Casa di Riposo Umberto I: consegnato un encomio da parte dell'UNCI

Nel pomeriggio di martedì in Casa di riposo Umberto I a Montebelluna, alla presenza dei residenti, del direttore Marco Giacon, del Coordinatore socio-sanitario, della consigliera Bice Male Battistetti, delle rappresentanze del personale e dell’assessore ai servizi sociali, Maria Bortoletto, una delegazione dell’ U.N.C.I. (Unione italiana cooperative italiane), sezione di Treviso, ha consegnato l’encomio per l’impegno profuso da parte del personale durante il periodo pandemico. Nella stessa occasione è stato anche donato un uovo gigante per i residenti. Per l’UNCI erano presenti l’avvocato Maria Bortoletto, il signor Salvatore Luciano e il signor Giorgio Volpato.