Aveva avviato la pizzeria Tiki Taki di Conscio, addio a Livio Gecchele

Lutto nel mondo del commercio di Casale sul Sile. E’ morto a 77 anni Livio Gecchele, molto conosciuto in paese per la sua dedizione al lavoro, professionalità ed anche per la sua semplicità. La sua storia è quella di una generazione di persone partite da dipendenti ed in grado di mettere in piedi una attività in proprio. Negli anni ’70 aveva iniziato come dipendente dell’industria Italsider a Porto Marghera, poi aveva intrapreso il duro mestiere del camionista. Aveva quindi aperto un bar a Treviso e nel 1994 assieme alla moglie Maria Luisa Sbroggiò aveva dato il via alla pizzeria Tiki Taki di Conscio, tuttora molto conosciuta e frequentata. Il figlio Thomas è il fiduciario comunale Confcommercio Treviso.

L’ex sindaco Danilo De Santi lo ricorda così: «Con l’arrivo della pizzeria a Conscio si è creato un centro di aggregazione. Molto attivo sul volontariato e attento alle richieste dello sport. Sempre collaborativo e propositivo». Riccardo Zanchetta presidente regionale Fida (Federazione italiana dettaglio alimentare) ed ex presidente dei commercianti casalesi: «Apparteneva ad una famiglia di grandi lavoratori e validi professionisti. Una persona che stava forse dietro le quinte e non si metteva in mostra, direi proprio un uomo modesto. Ha fatto la sua parte nella storia del commercio del nostro territorio».

Marcello Criveller, presidente della Cooperativa Toniolo di Conscio, lo ricorda così: «lo conosco benissimo così come la sua famiglia. Da sempre frequento la pizzeria che aveva aperto trent’anni fa con la moglie. Una persona intelligente, l’attività è cresciuta per la qualità, l’accoglienza del servizio che come famiglia hanno saputo concretizzare. Era molto attivo e che sapeva prendere a cuore le situazioni, anche le più difficili». Gecchele lascia la moglie Maria Luisa ed i figli Thomas e Fabio. Il funerale si terrà sabato 20 luglio alle 9 del mattino al Santuario di Conscio.