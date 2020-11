Prete positivo al Covid-19, stop alle messe in quattro parrocchie

Don Daniele Micheli, parroco di Casale sul Sile, è risultato positivo al tampone del Covid-19 a cui è stato sottoposto in seguito ad alcuni sintomi che lo hanno subito costretto a letto con tosse e febbre, già dalla mattinata di domenica. Il sacerdote è in quarantena così come altri tre preti, don Pascal, don Fabio e don Riccardo, che vivono in canonica e che sono stati sottoposti a loro volta al tampone e sono risultati per fortuna negativi. In via precauzionale sono state interrotte le celebrazioni previste nelle parrocchie di Casale sul Sile, Conscio, Lughignano e Bonisiolo. Annullate le messe, previste alle ore 15 di oggi, lunedì 2 novembre, per commemorare i defunti presso i cimiteri di Casale e Conscio. Il sindaco di Casale sul Sile, Stefano Giuliato, è stato informato della situazione e ha fatto gli auguri di una pronta guarigione a don Daniele.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.