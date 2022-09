Inaugurato il nuovo punto Contarina dei comuni di Casale sul Sile e Roncade

Novità per i cittadini di Casale e Roncade: alla presenza delle Autorità, oggi è stato inaugurato il nuovo Punto Contarina, che servirà tutte le utenze dei due Comuni. I nuovi uffici si trovano in a Casale, di fianco alla farmacia. Cittadini e attività economiche potranno accedere su appuntamento, evitando così le attese, per attivare i diversi servizi forniti da Contarina e ricevere informazioni su progetti e iniziative attivate dall’azienda. Il nuovo Punto Contarina offre degli uffici ampi e luminosi con un’adeguata sala d’attesa, magazzino e anche un angolo pensato per i più piccoli. La nuova sede è già operativa e sostituisce gli attuali sportelli, che da ieri sono chiusi.

«Questo nuovo sportello polifunzionale – ha dichiarato il Presidente di Contarina Sergio Baldin – rappresenta un salto di qualità nel servizio reso ai cittadini, nell’ottica di offrire risposte adeguate alle diverse esigenze e migliorare la qualità offerta. Il progetto è stato portato avanti in accordo con le Amministrazioni Comunali ed è frutto di un’attenta riprogettazione del sistema di relazioni con il pubblico».

Inoltre, in entrambi i Comuni è anche presente il distributore automatico di sacchetti, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, come uno sportello bancomat. Quello di Casale sul Sile è installato in piazza all'Arma dei Carabinieri; quello di Roncade è in via Vivaldi, vicino al distributore dell'acqua.

«Siamo molto soddisfatti di ospitare il nuovo centro polifunzionale di Contarina che offrirà ai cittadini e alle imprese la possibilità di accedere in modo semplice e veloce ad ogni genere di servizio offerto dall’azienda – ha dichiarato il sindaco di Casale sul Sile, Stefania Golisciani - Questo centro costituisce un ulteriore passo verso la semplificazione delle relazioni con gli enti a vantaggio dei cittadini».

«L’obiettivo del nuovo sportello, concentrando più attività in un solo luogo, sarà quello di migliorare i servizi all’utenza garantendo orari di presenza, risposte telefoniche e servizi a domicilio sempre più veloci e puntuali, ormai indispensabili per imprese e cittadini» ha commentato il sindaco di Roncade Pieranna Zottarelli.