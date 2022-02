Red Canzian, ovazione al Teatro Del Monaco: «Senza Treviso non sarei qui»

Tutto esaurito martedì 22 febbraio al teatro "Mario Del Monaco" di Treviso per la prima di "Casanova - Opera pop", l'acclamato musical di Red Canzian tornato sul palco dopo il delicato ricovero in ospedale di inizio anno.

I 650 spettatori presenti hanno accolto con una vera e propria ovazione il ritorno di Red in teatro. Questa sera il musicista trevigiano creatore del musical ha assistito per la prima volta al debutto della sua opera dedicata a uno dei personaggi italiani più noti al mondo, Giacomo Casanova, tratta dal best seller di Matteo Strukul, presente all’evento. In sala c'erano anche il presidente della Regione, Luca Zaia, il sindaco di Treviso Mario Conte e il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto. Presenti anche Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, Andrea Tomaello e Ermelinda Damiano, rispettivamente vicesindaco e presidente del Consiglio del Comune di Venezia oltre a Rossella Cendron, sindaco di Silea e alla famiglia Canzian.