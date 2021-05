Visite in casa di riposo, Lanzarin: «Linee guida approvate dalle regioni»

«Domani, venerdì 7 maggio, il Veneto riceverà una nuova classificazione dal Ministero della Salute per rimanere in zona gialla. Ad oggi i nostri indicatori sono buoni per quanto riguarda l'incidenza (97 casi su 100mila abitanti) e l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva /15% su un massimo di 30%). Ci preoccupa però l'indice Rt a 0.95 perché a 1 scatta la zona arancione».

Inizia con queste parole, giovedì 6 maggio, il punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto tenuto dall'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin insieme al professor Palù dal momento che il Governatore Zaia era impegnato in una videoconferenza. «Ieri la Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per la riapertura delle visite in casa di riposo - annuncia l'assessore - Per riaprire del tutto sarà però necessario che il Governo tolga dal decreto del 6 marzo la norma nazionale che vieta le visite nelle case di riposo. Dopo l'approvazione delle regioni, abbiamo chiesto con urgenza al Ministero di fare un nuovo decreto per normare a livello giuridico la riapertura delle visite che speriamo possa avvenire nel più breve tempo possibile - conclude l'assessore - Le linee guida consentiranno le visite solo se i parenti saranno vaccinati o guariti dal Covid oppure siano risultati negativi a un test del tampone fatto nelle ultime 24 ore. Si potrà fare visita ai propri anziani in non più di due persone» conclude l'assessore Lanzarin.

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 850 i nuovi positivi trovati in Veneto su 38.306 tamponi fatti per un'incidenza del 2,21%. I casi attualmente positivi in Veneto sono 20.035. I ricoverati negli ospedali del Veneto sono 1.281 (-55 nelle ultime 24 ore) di cui 168 pazienti Covid in terapia intensiva (-5 rispetto a mercoledì). 276 i pazienti non Covid in Rianimazione. 7 i nuovi decessi rispetto a ieri.