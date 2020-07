Caserma di Piacenza, Monsignor Cevolotto: «Ho fiducia nei carabinieri»

«Non è facile intervenire da lontano e prima di arrivare nel territorio, ma ciò che è accaduto mi ha colpito e addolorato, e desidero far sentire la mia vicinanza ai cittadini, alle Istituzioni tutte e all’Arma dei Carabinieri in particolare».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riflessione “in punta di piedi” quella di monsignor Adriano Cevolotto, vescovo eletto di Piacenza–Bobbio, sulle vicende accadute nella caserma dei Carabinieri di Piacenza. Una riflessione sollecitata da alcuni organi di informazione che hanno chiesto a monsignor Cevolotto un commento su quanto emerso nei giorni scorsi. «E’ importante salvaguardare il valore delle Istituzioni – sottolinea monsignor Cevolotto – perché il rischio è che episodi come questi minino la credibilità e la fiducia e questo sarebbe un male per tutti, per i cittadini e per le istituzioni stesse, mentre c’è bisogno di ricompattare il tessuto sociale. Personalmente confermo la mia stima e la mia fiducia nelle Forze dell’Ordine, e nell’Arma dei Carabinieri così provata dalla vicenda. E’ una stima che nasce da una lunga esperienza personale, nel mio servizio pastorale da parroco e poi da vicario generale, in cui ho sperimentato la serietà di questa istituzione. L’Arma dei Carabinieri ha una forte presenza nel territorio a servizio dei cittadini e delle Istituzioni. Episodi come questi devono essere combattuti e affrontati con verità e giustizia, perché non vengano messi in dubbio tutto il bene, la fedeltà e l’impegno di moltissimi uomini e donne delle forze dell'ordine, e in particolare dell’Arma». Prima che scoppiasse il caso della caserma, nella sua prima visita a Piacenza al vescovo Ambrosio, monsignor Cevolotto aveva incontrato il nuovo comandante regionale dell’Arma, generale Davide Angrisani, al quale aveva augurato buon lavoro.