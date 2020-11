Ex caserma Salsa diventa di proprietà del Comune: «Pronti vari progetti»

È stato perfezionato il trasferimento di proprietà dall’Agenzia del Demanio al Comune di Treviso dell'ex Caserma Salsa, comprensivo di tutte le servitù, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi.

Il passaggio, reso possibile nell’ambito del federalismo demaniale, riguarda un terreno di 22.827 metri quadrati con annessi fabbricati. Una porzione della struttura resterà al Demanio per esigenze alloggiative funzionali alla nuova sede della Caserma della Guardia di Finanza. Nell’area dell’ex Caserma Salsa verranno realizzate aree park, un bosco urbano e una pista ciclabile per il collegamento fra i quartieri di Santa Maria del Rovere e Selvana. «C’è grande soddisfazione per questo passaggio che permette di restituire alla comunità di un intero quadrante - afferma il sindaco Mario Conte - Ci sono vari progetti sul tavolo: aree aperte a tutti ma soprattutto verdi e sostenibili. Di sicuro sarà uno spazio vivo che potrà essere utilizzato anche da associazioni sportive o per veri e propri contenitori di idee. Sarà un punto di riferimento per tutti coloro che partecipano alla vita attiva della città».