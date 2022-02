Guerra in Ucraina, all'ex caserma Serena sono arrivati i primi 30 profughi

Sono circa 30 le persone di nazionalità ucraina che da ieri sera si trovano ospitate all'interno degli spazi dell'ex caserma Serena di Dosson di Casier. Come riporta "la Tribuna", il noto hub per profughi trevigiano ha difatti aperto le proprie porte per permettere di assistere i primi nuclei familiari che dall'Ucraina (soprattutto dalla zona a confine con la Moldavia) si sono spostati nella Marca per raggiungere parenti e amici fuggendo così dal conflitto armato portato nel loro Paese dalla Russia di Putin. Adesso tutti dovranno attendere 5 giorni di quarantena all'interno dell'ex caserma e poi potranno accasarsi altrove tramite il sistema di accoglienza diffusa come già loro comunicato dalla Prefettura di Treviso. Nel frattempo sono invece già più di 400 le mamme, afferenti al gruppo Facebook "Essere mamma a Treviso", che si sono rese disponibili per aiutare ed accogliere i tre neonati ucraini arrivati negli scorsi giorni nella Marca dall'Ucraina in braccio alle loro mamme.