Caserma Serena, scendono a 155 i migranti positivi al Covid

Sono 255 i tamponi eseguiti all'ex caserma Serena tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto: controllati in totale 25 operatori e 230 ospiti. La buona notizia che arriva dai risultati diffusi venerdì 14 agosto dall'Ulss 2 è che gli ospiti positivi al Covid-19 sono scesi a 155 rispetto ai 244 casi riscontrati il 7 agosto. Sono 71 i migranti negativizzati (di cui 63 prima positivi). Quattro i casi ancora in stand by. Sette gli operatori di Nova Facility ad oggi positivi al virus, 18 i negativi. Oggi verranno rifatti i tamponi ai 63 ospiti negativi e agli 8 operatori prima positivi ora negativi per poterli far uscire dall'ex caserma e alloggiarli in nuove strutture. Infine, i controlli presso l'azienda Bartolini sul Terraglio, collegata al focolaio della Serena registra, ad ora, 23 casi positivi dopo il nuovo round di 70 tamponi eseguiti nelle scorse ore.

