Caseus Veneti: 17 caseifici trevigiani premiati al primo grande evento post lockdown

Caseus Veneti è stato un successo. Il primo grande evento regionale che si propone post lockdown ha incontrato fin dalle prime ore di domenica un pubblico ordinato, rispettoso e attento. Un’affluenza che prima di sera si prefigge di superare ogni record e viene letta come un segnale forte che stimola e gratifica gli organizzatori e indica quanto i visitatori siano interessati all’appuntamento enogastonomico. Un’edizione segnata positivamente anche dalla forte vicinanza regionale che ha dichiarato la volontà di un impegno ulteriore per le prossime edizioni, soddisfatte inoltre le aziende produttrici presenti e gli sponsor grazie anche alla forte presenza di visitatori fuori regione.

Ad indicare il vasto patrimonio caseario veneto i, 49 medaglie in tutto che sono state consegnate alle produzioni più meritevoli (15 a Vicenza, 17 a Treviso, 7 a Verona, 3 a Belluno,4 a Padova e 3 a Venezia). A selezionare ulteriormente i vincitori ci hanno pensato la giuria aurea, formata da chef giornalisti di settore e blogger, e la giuria popolare, formata da visitatori, i quali dopo aver analizzato le produzioni hanno indicato un migliore assoluto per categorie. Tutti sold out ancora prima del taglio del nastro i quarantacinque appuntamenti di degustazione previsti per le due giornate, vincente la scelta di un percorso a senso unico che ha accompagnato i visitatori lungo tutto il parco di Villa Contarini senza intoppi e ingorghi grazie agli ampi spazi.: Grana Padano, Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio, Monte Veronese, Piave, Provolone Valpadana e Mozzarella STG ma anche decine di prodotti tipici che hanno incorniciato l’evento e gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dello stesso.

Un concorso regionale che ambisce quindi a diventare qualcosa di più e che ha tutti i presupposti per avvicinarsi ai grandi appuntamenti nazionali e internazionali dedicati al comparto caseario. Fondamentale inoltre la collaborazione con le regioni vicine, quest’anno per la prima volta presente lo stand del Friuli – Venezia Giulia, che con il Veneto condivide il territorio di produzione del Formaggio Montasio DOP. “Il lavoro da fare è ancora tanto - afferma Terenzio Borga, presidente Aprolav – ma questa edizione ci invita ancora una volta a pensare in grande e sottolinea quanto la gente sia interessata ad appuntamenti di questo calibro, siamo una regione che trasforma il 58% del latte prodotto in formaggi Dop e che produce 4 milioni di forme di formaggio Dop ogni anno, dobbiamo far conoscere a tutti la qualità delle nostre produzioni”.

GIURIA AUREA

Categoria DOP Freschi: Montasio DOP Fresco di Centro Veneto Formaggi (TV)

Categoria DOP Stagionati: parimerito Piave DOP di Lattebusche (BL) e Grana Padano DOP del Pennar-Grana (VI)

Categoria Formaggi Vari: Malga Vecchio di Nicoli e Pozzato Soc. Agr. (VI)

Categoria Misti Alternativi: Pasta Molle con crosta Fiorita di Latteria di Tarzo e Revine (TV)

GIURIA POPOLARE:

Categoria DOP Freschi: Mozzarella Stg Latteria di Soligo (TV)

DOP Stagionati: Piave DOP Lattebusche (TV)

Categoria Formaggi Vari: Pasta Filata Molle Magnasame Ss Agricola(PD)

Categoria Misti Alternativi - Formaggi di Capra Acida Fattoria Kornigian di Marta Zampieri (BL)

IL COMPARTO IN NUMERI

Un comparto quello lattiero caseario che a livello nazionale continua a digerire gli effetti del lockdown evidenziando una lieve crescita nell’export dettata però dai formaggi freschi, e una situazione ancora rallentata per i formaggi Dop. Il Veneto detiene circa il 10% di produzione di latte nazionale (26.000 in Italia le aziende produttrici di latte - 2.664 sono venete, 12 milioni di tonnellate il latte prodotto in Italia nel 2019 - 1.173.403 le tonnellate di latte prodotte dal Veneto nel 2019).

FORME DOP PRODOTTE IN VENETO NEL 2019: 1.450.507 Asiago Dop, 557.226 Casatella Trevigiana DOP, 792.374 Grana Padano Dop, 375.894 Montasio Dop, 105.176 Monte Veronese Dop, 308.452 Piave Dop, 358.050 Provolone Valpadana Dop.

TUTTI I 49 PREMIATI

ASIAGO DOP FRESCO CASEIFICIO PENNAR ASIAGO SCA ASIAGO VI

ASIAGO DOP STAGIONATO MEZZANO (4 - 6 mesi) LATTERIA SOCIALE VILLA S.C.A. CASTELGOMBERTO VI

ASIAGO DOP STAGIONATO VECCHIO (10-15 MESI) CASEIFICIO PENNAR ASIAGO SCA ASIAGO VI

ASIAGO DOP STAGIONATO STRAVECCHIO (OLTRE 15 MESI) CASEIFICIO PENNAR ASIAGO SCA ASIAGO VI

CASATELLA TREVIGIANA DOP LATTERIA DI SOLIGO SAC FARRA DI SOLIGO TV

GRANA PADANO DOP CASEIFICIO PENNAR ASIAGO SCA ASIAGO VI

GRANA PADANO DOP (OLTRE 20 MESI) LATTERIA SOCIALE DI BOLZANO VICENTINO SOC.COOP.AGR. BOLZANO VICENTINO VI

MONTASIO DOP FRESCO (2-5 MESI) CENTRO VENETO FORMAGGI S.R.L. CAVASO DEL TOMBA TV

MONTASIO DOP MEZZANO (5-10 MESI) LATTERIA DI ROVERBASSO SRL CODOGNE' TV

MONTASIO DOP STAGIONATO (oltre 10 mesi) LATTERIA DI ROVERBASSO SRL CODOGNE' TV

MONTE VERONESE DOP - LATTE INTERO (25/45 GIORNI) CASEARIA ALBI SNC VELO VERONESE VR

MONTE VERONESE DOP - D'ALLEVO (6 MESI) CASEARIA ALBI SNC VELO VERONESE VR

MONTE VERONESE D'ALLEVO (OLTRE 12 MESI) CASEIFICIO GARDONI SAS DI GARDONI CLAUDIO E FIGLI ROVERE' VERONESE VR

PIAVE DOP (fresco, mezzano, vecchio, vecchio Selezione Oro, vecchio Riserva) LATTEBUSCHE SCA CESIOMAGGIORE BL

PROVOLONE VALPADANA DOP - DOLCE CASEIFICIO ALBIERO SRL MONTORSO VICENTINO VI

PROVOLONE VALPADANA DOP - PICCANTE CASEIFICIO ALBIERO SRL MONTORSO VICENTINO VI

MOZZARELLA STG LATTERIA DI SOLIGO SAC FARRA DI SOLIGO TV

MORLACCO DEL GRAPPA DI MALGA MALGA COSTON DA QUINTO - SOC. AGR. ANDREATTA ISIDORO E STEFAPNIEIAV ES SDEL

GRAPPA TV

MORLACCO DEL GRAPPA DI VALLE SOC. AGR. VAKA MORA S.S. - ISTRANA (TV) ISTRANA TV

MALGA - FRESCO (ALPEGGIO 2020) SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI UGO E RAFFAELE MARINI - MALGA DOSSO CDAI RSMOITGTNOANO

DI BRENTA PD

MALGA - VECCHIO (ALPEGGIO 2019 E ANTECEDENTI) NICOLI E POZZATO SOC.AGR. BRESSANVIDO VI

FORMAGGIO AFFINATO NELLE VINACCE TONIOLO CASEARIA SPA BORSO DEL GRAPPA TV

FRESCHI E FRESCHISSIMI (pasta molle senza crosta) CA' VERDE BIO SOC.COOP.AGR. VALLESE DI OPPEANO VR

FRESCHI E FRESCHISSIMI (pasta molle senza crosta) - SOC. AGR. VAKA MORA S.S. ISTRANA TV

CACIOTTA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30GG - 2 MESI, PESO INFERIORE AD 1 KG) - CASEIFICIO CASTELLAN URBANO SAS ROSA'

VI

CACIOTTA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30GG - 2 MESI, PESO INFERIORE AD 1 KG) - SOC.AGR. GIUSTINIANA SS PIAZZOLA SUL

BRENTA PD

LATTERIA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30GG - 2 MESI, PESO SUPERIORE AD 1 KG) - SOC.AGR. LONGHIN MARA & SONIA SS

CAMPAGNA LUPIA VE

LATTERIA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30GG - 2 MESI, PESO SUPERIORE AD 1 KG) - CASEIFICIO LIA SNC DI BARATTIN GIANNI & C.

ORMELLE TV

PASTA MOLLE CON CROSTA FIORITA - LATTERIA SOCIALE TARZO E REVINE LAGO SOC.AGR.COOP. TARZO TV

PASTA MOLLE CON CROSTA LAVATA - CENTRO VENETO FORMAGGI S.R.L. CAVASO DEL TOMBA TV

PASTA SEMIDURA (3-6 MESI) - FATTORIA SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA SS BASSANO DEL GRAPPA VI

PASTA SEMIDURA (3-6 MESI) - LATTERIA DI ROVERBASSO SRL CODOGNE' TV

PASTA DURA (OLTRE 10 MESI) - CASEIFICIO SAN ROCCO SCA TEZZE SUL BRENTA VI

PASTA DURA (OLTRE 10 MESI) - SOC.AGR.LA CAMPAGNOLA SS DI CASTAGNA DINO C. VILLAGA VI

MOZZARELLA LATTE VACCINO - SOC.AGR. GIUSTINIANA SS PIAZZOLA SUL BRENTA PD

MOZZARELLA LATTE VACCINO - CASEIFICIO SAN GIROLAMO DI CORDIOLI SRL VILLAFRANCA VR

MOZZARELLA DI BUFALA - CIPRIANI CHEESE SRL LOSSON DI MEOLO VE

PASTA FILATA MOLLE - MAGNASAME SS AGRICOLA SANT'ANGELO DI PIOVE PD

PASTA FILATA MOLLE - CASEIFICIO LIA SNC DI BARATTIN GIANNI & C. ORMELLE TV

PASTA FILATA DURA - SOC.AGR. LONGHIN MARA & SONIA SS CAMPAGNA LUPIA VE

FORMAGGI AROMATIZZATI (PEPE-PEPERONCINO) - LATTEBUSCHE SCA CESIOMAGGIORE BL

FORMAGGI AROMATIZZATI (PEPE-PEPERONCINO) - SOC. AGR. VAKA MORA S.S. ISTRANA TV

FORMAGGI AROMATIZZATI (ERBE, FIENO E SPEZIE) - MALGA FAGGIOLI 1140 ERBEZZO VR

FORMAGGI AROMATIZZATI (ERBE, FIENO E SPEZIE) - PERENZIN LATTERIA SRL SAN PIETRO DI FELETTO TV

FORMAGGI AROMATIZZATI (FUMO O AFFUMICATI) - CASEIFICIO ALBIERO SRL MONTORSO VICENTINO VI

FORMAGGI ERBORINATI - SOC.AGR. DONADEL E MARANGON MOGLIANO VENETO TV

FORMAGGI DI CAPRA - COAGULAZIONE PREVALENTEMENTE ACIDA AZ. AGR. FATTORIA KORNIGIAN DI MARTA ZAMPIERI VAL DI

ZOLDO BL

FORMAGGI DI CAPRA - COAG. PRESAMICA - PASTA MOLLE/TENERA AZIENDA AGRICOLA CA' PRELIBATEZZE THIENE VI

FORMAGGI DI CAPRA - COAG. PRESAMICA - PASTA SEMIDURA/DURA CA' VERDE BIO SOC.COOP.AGR. VALLESE DI OPPEANO VR