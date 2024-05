Salviamo il cimitero dei burci (o quello che ne resta): appello a enti locali e Regione

Salviamo il cimitero dei Burci. A farsi portavoce di questo appello e grido d'allarme è Luigi Calesso, esponente di Coalizione civica che ha pubblicamente denunciato il lento degradare di questo patrimonio storico che è fatalmente destinato a scomparire, nell'indifferenza di Enti locali e istituzioni.

«E’ impietoso il confronto tra le allegate foto scattate un anno fa e oggi: lo stato del cimitero dei burci è gravemente peggiorato, anche a seguito dell’innalzamento del livello del Sile negli ultimi giorni» spiega Calesso «Quando le acque torneranno al loro regime ordinario sarà sicuramente visibile qualcosa in più dei relitti che costituiscono un vero e proprio sito archeologico alle porte della città. Come è noto, infatti, le ricerche svolte hanno portato alla luce l’esistenza di 13 imbarcazioni da trasporto di merci abbandonate in quella zona del Sile tra il 1974 e il 1975 mentre prima di allora, erano presenti 8 relitti, di cui 4 scomparsi. I documenti recuperati da 3 imbarcazioni risalgono al 1937».

«Faccio quindi appello alle istituzioni, dall’amministrazione comunale di Casier nel cui territorio si trova il cimitero dei burci all’Ente Parco Regionale del Fiume Sile, alla Regione Veneto perché si facciano carico di salvare il cimitero dei burci» continua l'esponente di Coalizione civica «Al di là degli eventi atmosferici dei giorni scorsi, infatti, i relitti delle imbarcazioni sono oggetto di un progressivo inarrestabile deterioramento che le porterà inesorabilmente a scomparire dalla vista a meno che non si avvii un intervento di conservazione che permetta di salvaguardare quello che ancora resta di questo patrimonio archeologico del nostro territorio. Una possibilità forse difficilmente concretizzabile è quella di intervenire sui relitti “in loco” con trattamenti che, appunto, ne favoriscano la conservazione, arrestando il progressivo degrado causato dall’acqua e dagli agenti atmosferici».

«La seconda ipotesi è quella di recuperare alcuni dei relitti, di sottoporli ai necessari trattamenti e di esporli in un museo dedicato a queste imbarcazioni» chiude Calesso «che parlano della storia del Sile, delle comunità civili che vi si affacciano, delle attività economiche che hanno caratterizzato il corso del fiume nel Novecento. Si tratterebbe di un intervento doveroso per la salvaguardia di un “pezzo” importante di un patrimonio storico che caratterizza il nostro territorio».