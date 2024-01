Nasce la “Pro Loco Casier Dosson”

Nasce ufficialmente la “Pro Loco Casier Dosson”, associazione dedicata alla promozione e allo sviluppo sociale e turistico del territorio comunale, che trova sede in Via Santi 2 a Casier. Presidente della neo associazione è Ferdinando Sartorato, affiancato dalla Vicepresidente Adelina Trozzi e da un Consiglio Direttivo composto da tredici membri altamente motivati e impegnati a contribuire al successo dell’associazione e al benessere della comunità locale: Natalino Salvati, Morena Sciannella, Stefano Furlan, Diego D’Agostin, Michele Chiodetto, Anna Kuti, Paolo Padoan, Stefano Bettello, Lorella Bianchin, Michele Prete e Annalisa Scarpi, quest’ultima in qualità di Segretario.

Con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la promozione turistica di Casier, la neo associazione mira a valorizzarne le ricchezze storico-culturali, naturalistiche, folcloristiche ed enogastronomiche. Attraverso la collaborazione fattiva con il Comune e con le associazioni locali, si impegna a realizzare iniziative volte allo sviluppo sostenibile e al benessere della comunità locale.

Il Sindaco Renzo Carraretto ha commentato con entusiasmo questo atteso risultato: «Dopo un lungo lavoro, siamo riusciti a raggiungere anche questo obiettivo molto importante. Faccio i miei migliori auguri alla neo nata “Pro Loco Casier Dosson”, che svolgerà un ruolo importantissimo nella valorizzazione delle nostre risorse locali. Ringrazio l’intero Consiglio Direttivo per l’impegno profuso, il Consigliere Nazionale di UNPLI Rino Furlan per l’aiuto prestato e tutti coloro che vorranno prendere parte a questo progetto che sarà fondamentale per promuovere al meglio il nostro splendido Comune».