Ladri fanno scattare l'allarme, costretti alla fuga dai vicini di casa

Siamo nei primi giorni di settembre ma già si registrano, purtroppo, le prime incursioni dei "topi d'appartamento". Nella serata di martedì ad essere preso di mira è stato il territorio di Dosson di Casier. Un'abitazione è stata presa d'assalto nella zona del ristorante "La Pasina" mentre i residenti non si trovavano in casa. I malviventi, dopo aver forzato una porta finestra al pianterreno, sono entrati in casa mettendo a soqquadro la camera da letto, dove sono stati trafugati alcuni preziosi. L'incursione dei malviventi, avvenuta alle 20.30 circa, ha fatto scattare l'allarme, sentito distintamente dai vicini di casa che hanno immediatamente lanciato l'allarme ai proprietari e alle forze dell'ordine. I malviventi sono riusciti a dileguarsi fuggendo sul retro, saltando da un balcone al secondo piano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Dosson.

«Se non avessi avuto i miei preziosissimi vicini -scrive la proprietaria dell'abitazione sul gruppo Facebook "Furti in corso"- che controllano sempre e con cui sono entrata subito in contatto, magari avrebbero agito per più tempo facendo molti danni». Un altro furto si è verificato, sempre a Dosson, in via Italia Alpi, in casa di un 51enne della zona: i ladri, scassinata una porta al pianterreno, sono riusciti a dileguarsi con alcuni gioielli in oro.

Nella mattinata di oggi, mercoledì, un furto è stato registrato all'interno di un'abitazione di via Castellana, al confine tra i Comuni di Treviso e Paese. Sempre nellla zona alcuni ciittadini hanno segnalato una donna che si spaccia come rappresentante di un'azienda specializzata nell'installazione di casseforti e antifurti per abitazioni. La misteriosa promoter viaggiava a bordo di una Fiat 500X, colore bronzo.