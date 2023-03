Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati, l'iniziativa a Casier

Sabato mattina, 25 marzo, il Sindaco Renzo Carraretto e l’Assessore alle Politiche familiari Leonella Mestriner hanno dato il benvenuto nella comunità ai nati nel terzo quadrimestre del 2022, nel corso di una cerimonia istituita presso la Sala Consiliare del Comune di Casier. Presenti insieme a loro, il Responsabile del Settore V Politiche sociali e Istruzione Damiana Manente e la Presidente dell’Associazione Art&Care Adelia Camarotto. Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa che vede l’Amministrazione Comunale accogliere istituzionalmente nella comunità cittadina i bambini venuti al mondo. Già lo scorso 26 novembre, infatti, il Sindaco e l’Assessore hanno festeggiato i giovani casieresi nati nella prima parte dell’anno, con una cerimonia presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Antonio Vivaldi”.

La cerimonia odierna rientra tra le buone pratiche del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza” e arriva a pochi giorni dalla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati (21 marzo) che, istituita tre anni fa nel giorno che coincide con l’inizio della primavera – stagione di rinascita – sta riscontrando una sempre maggiore partecipazione in tutta Italia. Se nel 2021 erano 111 i Comuni ad avervi aderito, nel 2022 sono saliti a 131, fino ad arrivare a 157 nel 2023.

Tale Giornata e? finalizzata a promuovere il “potere positivo della Gentilezza e ad ispirare gesti di generosità e di altruismo per realizzare un mondo più gentile”. Con questa premessa, l’Amministrazione Comunale di Casier si prefigge la finalità di sostenere ed essere vicina alle famiglie dei nuovi nati, rivolgendo loro buone pratiche di gentilezza atte ad accrescere il benessere della comunità, che mettano sempre bambini e ragazzi al centro. Ma oggi l’Amministrazione Comunale di Casier ha voluto valorizzare ulteriormente l’occasione di incontro, ricordando ai genitori presenti tutte le progettualità dedicate alla fascia d’età 0-3 anni, come ad esempio l’istituzione dei Baby Pit Stop presso la Biblioteca Comunale e lo Spazio Bra, nonché le azioni previste per il sostegno della capacità genitoriale.

«Oggi è una giornata di festa per l’intera comunità. È meraviglioso essere qui a dare il benvenuto a così tanti neonati che si affacciano al percorso della vita, ricordando ai neogenitori che il nostro Comune sta promuovendo numerose pratiche a beneficio dei nuovi nati e delle loro famiglie» ha commentato l’Assessore Leonella Mestriner, a cui di recente è stato conferito il referato alla Gentilezza, a seguito all’istituzione del medesimo Assessorato.

«Questa bella giornata rivolta ai nuovi nati e alle loro famiglie ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, dimostra lo spirito di unione della nostra comunità e i sentimenti di speranza verso un futuro ricco di immense soddisfazioni – ha aggiunto il Sindaco Renzo Carraretto. – Crescere un figlio rappresenta la sfida più bella che si possa affrontare» ha concluso.