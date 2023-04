Polisportiva Casier: pedalata solidale per festeggiare il 25 aprile

Bici o pattini non fa differenza, se a vincere è la solidarietà. Martedì 25 aprile, a Dosson di Casier, si svolgerà la 39esima edizione della “Pedalata e pattinata per la vita”. Un classico appuntamento di primavera, aperto a tutti, grandi e piccini, all’insegna del divertimento e della solidarietà.

La manifestazione si svilupperà su un percorso di circa 20 chilometri nel territorio comunale di Casier. Sarà possibile parteciparvi pedalando e pattinando, e da qualche anno gli organizzatori hanno aperto la partecipazione anche ai podisti. L’obiettivo è duplice: trascorrere insieme una giornata di festa all’aria aperta e raccogliere fondi da destinare in beneficenza: quest’anno il ricavato della manifestazione andrà all’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, e alla Cooperativa “La Primula” di Casier. Partenza alle 9.15 da Piazza Carlo Alberto a Casier, nei pressi della chiesa, e alle 9.30 da Piazza Leonardo Da Vinci a Dosson, di fronte al municipio. L’arrivo è previsto per le 11.40 presso il Parco Urbano a Dosson. C’è anche la possibilità di pranzare presso lo stand parrocchiale (prenotazione alla e-mail paolodag55@gmail.com oppure al momento dell’iscrizione alla manifestazione). La quota d’iscrizione alla “Pedalata e pattinata per la vita” è di 7 euro. All'arrivo la festa proseguirà al Parco Urbano, dove sono previste esposizioni di artigianato, hobbistica, florovivaistica, attrezzature da giardino, oltre a un ricco parco giochi con attività di ieri e di oggi, a un mercatino dell’usato e all’esposizione di lavori didattici dei ragazzi dell’istituto comprensivo di Casier. Patrocinata dal Comune di Casier, la “Pedalata e pattinata per la vita” è organizzata dalla Polisportiva Casier in collaborazione con la S.C. Dopla e con le associazioni di volontariato del territorio. Divertimento assicurato, insieme all’impegno per una giusta causa.