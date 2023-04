Fondazione Cassamarca, bilancio in attivo: «Utile di oltre 2 milioni»

Il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, si è complimentato con il presidente di Fondazione Cassamarca, Luigi Garofalo, per l'approvazione del bilancio consuntivo che si chiude con un utile di oltre 2 milioni.

«Faccio i miei complimenti al presidente Garofalo e al suo consiglio d'amministrazione per aver chiuso il consuntivo 2022 con ottimo utile - spiega il presidente della Provincia -. Un risultato positivo, frutto del grande lavoro di razionalizzazione e riduzione dei costi, dopo tanti anni di difficoltà e disavanzi. Fondazione ha operato bene, mantenendo una stretta collaborazione con le altre Istituzioni del territorio e anche degli enti locali come la Provincia di Treviso. Siamo certi che dopo questa fase di ripartenza, ora potrà tornare a investire in cultura e territorio».

Plauso per il bilancio consuntivo è arrivato anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: «Complimenti al presidente Luigi Garofalo per la riconferma - le sue parole -. Si chiude un mandato caratterizzato da buona gestione, dalla prosecuzione dell’opera di contenimento dei costi, e chiuso in utile. Se ne apre un altro, nel quale altri ottimi risultati potranno essere raggiunti. In questo periodo - conclude il Governatore - Fondazione Cassamarca è stata protagonista di importanti operazioni con varie Istituzioni locali».