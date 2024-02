La manifestazione dei trattori sbarca a Castelfranco, traffico in tilt

Sono stati ben 85 anni i trattori che nella mattinata di oggi sono sfilati nel centro di Castelfranco Veneto come segno di protesta alle politiche agricole comunitarie. La manifestazione ha causato disagi al traffico con lunghe code di automobilisti lungo le principali arterie del centro della Castellana. Non si sono verificati ulteriori problemi di sorta.

Coldiretti a Conegliano in tantissimi per dire Diffidate dalle Imitazioni

In tantissimi per dire Diffidate dalle imitazioni e soprattutto far scendere in campo l’Orgoglio di Coldiretti. Mercoledì sera, 14 febbraio a Conegliano l’aula Magna dell’Università era gremita dimostrando una grande compattezza del mondo agricolo targato Coldiretti capace di analisi e visione per ribadire che quella a Bruxelles è un’Europa che non vogliamo. La mobilitazione denominata “Orgoglio Coldiretti” ieri sera ha risuonato in occasione del secondo incontro di cinque che coinvolgeranno le imprese agricole della Marca trevigiana e più esattamente i dirigenti dell’organizzazione più rappresentativa del mondo agricolo. Una mobilitazione in atto per contrastare le pazzie dell’unione Europea a danno delle nostre imprese e per garantire dei prezzi adeguati alle aziende agricole. Nella sede provinciale di Paese sono giunti ben duecento imprenditori agricoli per fare il punto di una mobilitazione che si rende necessaria per ristabilire la verità su chi scende davvero in campo per gli interessi degli agricoltori e per sottolineare come in questo momento sia necessario diffidare dalle imitazioni. Ad accogliere i dirigenti il presidente di Coldiretti Treviso Giorgio Polegato, insieme al direttore Giuseppe Satalino, oltre ai presidenti di Vittorio Veneto, Gianni Dam e il presidente di Valdobbiadene Fabio Piccolin. Nell’occasione sono state presentate le battaglie in corso di una Coldiretti mai doma di fronte alle numerose problematiche del settore.