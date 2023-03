Era titolare di un negozio di giocattoli, muore a 53 anni, fatale un male fulminante

Si svolgerà sabato prossimo, 4 marzo, alle 10, presso il Duomo di Castelfranco Veneto il funerale di Andrea Mariuz, 53 anni. Mariuz era molto conosciuto per la sua attività, fondata nel 2000, un negozio di giocattoli che era diventato nel tempo un vero e proprio punto di riferimento per i bambini e i genitori di tutta la Castellana. Lascia la moglie, Elisabetta Sgambaro, i genitori Giuliana e Roberto e il fratello Nicola. Il 53enne, mancato ieri, 1° marzo, ha scoperto di essere malato solo lo scorso 17 gennaio: in soli 41 giorni (durante il quale si è sottoposto a cure specifiche presso l'ospedale di Padova) il male da cui era affetto se l'è portato via, mandando nel più profondo sconforto sia la sua famiglia che i tanti che lo conoscevano e gli volevano bene. «Era un combattente»: ricorda un amico. Decine i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia.