Una nuova centenaria al centro Sartor: Carla spegne 100 candeline

Una nuova centenaria al Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor di Castelfranco Veneto: si tratta di Carla Stena Lamon, classe 1921, che ha potuto festeggiare sabato scorso il compleanno spegnendo 100 candeline, vicina all’affetto dei propri cari e del personale della struttura.

Carla è originaria proprio di Castelfranco Veneto, dove è nata nel 1921. Ottava di 8 figli, nubile, ha lavorato prima come impiegata in un notaio, poi in Municipio e infine all’Ufficio Collocamento, per questo era molto apprezzata in città. Persona dal carattere mite, generosa e molto precisa, sempre disponibile con tutti.