La "Casa dei Sogni": il cantiere prende vita

Il cantiere de “La Casa dei Sogni” prende vita e il sogno inizia a prendere forma. Nella comunità di Salvatronda si vive una grande gioia ma l’associazione "Teniamoci per Mano ODV ETS" fa un ultimo grande appello. A causa del recente decreto, l'associazione non può più accedere tramite la cessione del credito ad agevolazioni fiscali come il Superbonus pertanto diventa necessario un ulteriore aiuto per arrivare al budget richiesto. «Ogni contributo, anche il più piccolo, è fondamentale per raggiungere questo importante obiettivo - dichiara la presidente Stefania Baldin – Tutti possono in qualche modo diventare un "mattone" della Casa dei Sogni che non è solo un edificio, ma un simbolo di speranza e di inclusione. Un luogo dove le persone con disabilità potranno trovare il supporto e le opportunità necessarie per vivere una vita autonoma e ricca di relazioni. Con il sostegno di tutti, possiamo trasformare questo sogno in realtà».

La "Casa dei Sogni", la struttura che accoglierà persone con disabilità è un progetto fortemente voluto dall'associazione "Teniamoci per Mano ODV ETS" e sostenuto con entusiasmo da tutta la comunità di Salvatronda. La Casa dei Sogni rappresenta un luogo unico, posto al centro del paese, dove le persone con disabilità potranno vivere in autonomia e sicurezza, accompagnate da servizi di supporto personalizzati e percorsi di crescita individuali. Un vero e proprio nido di accoglienza e inclusione, dove la diversità sarà valorizzata e le persone con disabilità potranno esprimere al meglio le proprie potenzialità.

«Tutte le donazioni fatte all’associazione, essendo una ODV ETS- conclude la presidente Stefania Baldin – potranno essere portate in detrazione. Esempio se una persona versa 1000,00€ porterà in detrazione 350,00€, la donazione “costerà” solo 650,00€. Così anche le donazioni in denaro o in beni delle imprese sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo. Chi dona ha il desiderio di vedere dove vanno i soldi per questo l'associazione terrà la comunità costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori attraverso il proprio sito web e i canali social. Questo sogno perché non è solo un progetto dell’associazione ma un’impresa di tutta la comunità volta a costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutti».

Nel percorso verso la realizzazione di questo sogno, l'associazione non è sola. Un ringraziamento speciale va alle ditte del territorio che hanno già dimostrato la loro sensibilità al progetto, offrendo materiali gratuiti o a costo ridotto. Un esempio da seguire, che l'associazione auspica si diffonda ulteriormente, invitando altre aziende a dare il loro importante contributo, attraverso la donazione di materiali da costruzione, finestre, porte, sanitari, arredi o altri beni utili per la ristrutturazione e l'allestimento della struttura, contribuendo con una donazione in denaro o mettendo a disposizione le varie competenze professionali.