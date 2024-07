"Aiutiamo il centro anziani" dopo i danni per il maltempo: raccolta fondi on line

Il maltempo che sta interessando diverse aree del Nord Italia ha causato danni anche in Veneto. Mentre si muove la macchina degli aiuti, sulla piattaforma GoFundMe sono partite diverse raccolte fondi, in aiuto di singole persone, famiglie o piccole aziende, che hanno subito gravi perdite a causa delle piogge incessanti. Dopo l’esondazione del torrente Avenale lo scorso 25 giugno, per esempio, il “Centro Servizi alla persona D. Sartor” di Castelfranco Veneto si è allagato, con danni a infissi, mobili, computer. A supporto del centro anziani è subito partita una gara di solidarietà per riacquistare il materiale danneggiato e ripartire. L’obiettivo prefissato è di diecimila euro. Sulla piattaforma è stata creata una pagina speciale che comprende tutte le raccolte fondi nate negli ultimi giorni in aiuto di chi ha subito danni dal maltempo in Veneto e nelle altre regioni del Nord Italia colpite dalle piogge.