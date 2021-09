In tasca coltello e marijuana, 26enne nei guai

Martedì sera i carabinieri dell’Arma di Castelfranco Veneto hanno denunciato per i reati di ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente e porto di oggetti atti ad offendere A.Z., 26enne, con precedenti. Il giovane, sorpreso in atteggiamento sospetto nei pressi di alcuni negozi di Piazza Giorgione, è stato controllato dai militari e trovato in possesso di un bancomat frutto di un furto commesso in precedenza ai danni di un 45enne di Bassano del Grappa, 9 grammi di marijuana ed un coltello con una lama lunga dieci centimetri, il tutto posto sotto sequestro.