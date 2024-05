Maltempo, 13mila euro di danni al salone parrucchieri: gara di solidarietà online

A Castelfranco Veneto continua la solidarietà online per le attività commerciali danneggiate dall’alluvione abbattutasi nella Marca nei giorni scorsi. Al salone Lo Stile, specializzato in problemi di cute e capelli, la titolare Linda Gallo ha dovuto fare i conti con l'inondazione del magazzino.

«I vigili del fuoco e la protezione civile (che ringrazio e abbraccio) - racconta - hanno lavorato per svuotare l’interrato del condominio con le pompe. Dal magazzino è stato svuotato tutto il contenuto, prodotti e attrezzature. Tutto fradicio e puzzolente, inutilizzabile. Ora - prosegue - c’è da ripartire e rigenerarsi. Mi servono fondi per ricomprare attrezzature e prodotti per proseguire il mio lavoro. Abbiamo avuto danni per 13mila euro». Il salone si trova proprio di fianco alla libreria Massaro, anch’essa danneggiata dall’acqua. I titolari hanno ricevuto grande solidarietà, sia da chi si è adoperato per spalare il fango, sia in termini di donazioni, tanto da aver raccolto 7.600 euro in una settimana. Il fundraising online è raggiungibile al seguente link