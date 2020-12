Solidarietà per i bisognosi: nota azienda dona al Comune due bancali di pasta

Nelle settimane di questa lunga pandemia anche a Castelfranco Veneto si susseguono le piccole e grandi azioni di solidarietà. Il sindaco, Stefano Marcon, assieme all’assessore ai Servizi sociali Roberto Marconato, ha accolto la donazione di pasta da parte della famiglia Dalla Costa. Un nuovo gesto di solidarietà verso persone e famiglie meno abbienti che va ad aggiungersi all’offerta di alimenti effettuata in tarda primavera.

«Nella difficoltà – commenta il sindaco Stefano Marcon - la nostra comunità riesce a dare il meglio. Ringrazio la famiglia Dalla Costa non solo per il generoso gesto, quanto mai importante in un territorio come il nostro non certo risparmiato dalla difficoltà, ma anche per il messaggio dato che può essere da stimolo per molti altri». Come nello scorso mese di maggio, infatti, la famiglia Dalla Costa ha donato due bancali di pasta che in accordo con il Comune saranno destinati a due enti particolarmente impegnati in queste settimane: la Caritas Castellana e le Discepoli del Vangelo. Un’elargizione, come hanno ribadito i Dalla Costa che “conferma il legame del territorio per l’azienda che cercherà in futuro di intervenire con azioni dallo stesso fine”.

«Siamo in costante contatto con le diverse associazioni attive in città – spiega l’assessore Marconato – per dare loro tutto il supporto necessario in questa difficile emergenza sanitaria. Crescono le richieste ed il messaggio che vogliamo dare è che nessuno deve sentirsi solo e verrà lasciato indietro. Invito per questo a segnalare ogni situazione di difficoltà ed abbandono direttamente ai nostri Servizi sociali o alle diverse Associazioni di solidarietà come la Caritas castellana costantemente in prima linea».