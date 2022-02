Acconsente alla donazione degli organi salvando cinque persone: l'espianto multiplo allo Iov

Ci sono sillabe che salvano vite. Come il “sì” alla donazione pronunciato all’Istituto Oncologico Veneto, che ha dato nuova speranza a cinque persone.

La storia ha inizio purtroppo dal decesso di una persona nell'Unità operativa complessa di Terapia Intensiva dello IOV di Castelfranco Veneto per lesione cerebrale, non riconducibile a patologia oncologica: la Terapia Intensiva, gestita dallo IOV, accoglie infatti pazienti sia dello IOV sia dei reparti dell'Azienda Ulss 2. La persona deceduta aveva espresso parere favorevole alla donazione degli organi e così i parenti, pur nel dolore più straziante, hanno dato corso alla sua volontà. Il Coordinamento Ospedaliero Trapianti dello IOV - sede di Castelfranco Veneto si è pertanto subito attivato con una ventina di operatori impegnati nell'accertamento di morte, la valutazione di idoneità e i prelievi in sala operatoria. Una grande macchina organizzativa, professionale e dinamica - composta da medici, infermieri, strumentisti, oss - si è messa in moto tra la Terapia Intensiva e il Blocco Operatorio, coordinando l'arrivo delle 6 équipe impegnate nel prelievo e provenienti dai diversi ospedali dove sarebbero stati poi effettuati i trapianti, in collaborazione con la Ulss 2 e la Banca Tessuti di Treviso. Le operazioni di prelievo sono durate 14 ore, permettendo di giungere alla donazione di cuore, fegato, pancreas e la coppia di reni, poi trapiantati con successo su cinque pazienti in lista d’attesa in ospedali di tutta Italia. Inoltre sono stati prelevati i tessuti oculari e altri tessuti. Tra prelievi e trasporto di organi nelle varie città d’Italia (via terra e anche via aria, mediante volo aereo) hanno lavorato più di trenta professionisti.

Oltre ad essere in prima linea nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura dei tumori e nella ricerca scientifica di matrice oncologica, dal 2019 l'Istituto Oncologico Veneto è anche un "ingranaggio" della grande macchina della vita: lo IOV è infatti un "nodo" della rete regionale impegnata nella donazione e nei trapianti di organi e tessuti. Il Coordinamento Ospedaliero Trapianti della sede IOV di Castelfranco Veneto gestisce le donazioni di organi di pazienti che decedono in Terapia Intensiva dopo aver accertato la morte con criteri neurologici, come da normativa, e gestisce la donazione di cornee di pazienti deceduti provenienti dal proprio Istituto e dal territorio. Nell'ultimo triennio (2019-2021) allo IOV si sono registrati 20 donatori d'organi, 178 donazioni di cornee, 20 multitessuto e 11 di cute. Commenta Patrizia Benini, direttore generale dell’Istituto Oncologico Veneto - Irccs: «Ogni scelta va intimamente e profondamente rispettata, ma ci sono "sì" che spalancano porte. La donazione è un alto gesto di solidarietà, un gesto d'amore incondizionato, per consentire ad altri di continuare a vivere grazie al trapianto. E la gratitudine nei confronti dei donatori e dei loro familiari deve essere immensa. Questa nostra attività, che origina da un sommo slancio di generosità, autentico e disinteressato, viene svolta da équipe multispecialistiche che lavorano con professionalità, competenza e molta delicatezza, in tempi rapidissimi, sotto la guida del Coordinamento Ospedaliero Trapianti e la regia del Centro Regionale Trapianti, in sinergia con Direzione Sanitaria e Direzione Medica Ospedaliera. Un pensiero estremamente grato va alla persona che ha donato e ai suoi familiari, con un augurio di "buon futuro" ai cinque riceventi».