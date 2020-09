Attualità Castelfranco Veneto / Piazza Giorgione

Lunedì sera alcolico, via la patente ad un 22enne

Controllo dei carabinieri nella notte a Castelfranco in piazza Giorgione. Il giovane era alla guida con un tasso di oltre 1,30 gr/l e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza