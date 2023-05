Media Production (già Velvet Media) arriva al capolinea, l'11 luglio si discute della liquidazione giudiziale

L'avventura di Velvet Media di Castelfranco Veneto (che ha recentemente cambiato nome in Media Production) arriva al capolinea. Il tribunale di Treviso, lo scorso 17 aprile, ha messo il provvedimento con cui ha dichiarato la liquidazione giudiziale (la procedura che sostituisce il fallimento). L'udienza per la valutazione del passivo è stata fissata per l'11 luglio.

Erano mesi che sull'agenzia di comunicazione creata e gestita da Bassel Bakdounes, si addensavano nubi scure. «Dietro la facciata una crisi aziendale complessa causa della perdita di posti di lavoro sul territorio» era stato il caustico commento alla vicenda da parte del segretario generale della Filcams Cgil Alberto Irone che aveva definito l'esposizione finanziaria debitoria "deflagrante" rispetto a fornitori, provenienti da varie province venete e non solo. In più, denuncia il sindacato, ci sono i dipendenti che, oltre alle retribuzioni degli ultimi mesi, devono ancora vedersi pagati i trattamenti di fine rapporto.

"La crisi - spiega l'avvocato Anastasia Simioni, il legale che sta seguendo le vicende civilistiche dell'azienda - è iniziata con una crisi di liquidità a partire dal 2020. Poi la situazione è esplosa per effetto di due grossi lavori per altrettanti clienti provenienti da fuori provincia che non sono stati pagati. E la richieste di aperture di credito fatte alle banche non hanno dato risultati".

Dei lavoratori di Media Production una ventina hanno accettato il trasferimento presso un'altra società del gruppo (che comunque non dovrebbe risentire della chiusura dell'ex Velvet) mentre qualche decina ha rinunciato ad un nuovo impiego e si insinuerà nella massa fallimentare