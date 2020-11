Derubato di un pc Apple, i carabinieri lo ritrovano

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto hanno denunciato per ricettazione un 22enne del posto, già conosciuto alla giustizia. Il giovane, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un personal computer Apple I-Mac, del valore di circa 2mila euro circa. Il pc era frutto di un furto in abitazione, commesso nel mese di agosto scorso a Castelfranco Veneto, ai danni di un operaio. Il computer è stato sequestrato, in attesa della restituzione al legittimo proprietario.