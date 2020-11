Ex presidente del Giorgione e agente "Generali", addio a Gaetano Colonna

E' stato senza dubbio uno tra i presidenti più vincenti della gloriosa e ultracentenaria storia del "Giorgione calcio", guidata nelle storiche stagioni della serie C2 (tra il 1985 e il 1987) oltre ad essere un apprezzato agente assicurativo per le "Generali" in cui lavorò nel dopoguerra nella "sua" Castelfranco e a Cittadella. Lutto a Castelfranco Veneto per la scomparsa di Gaetano Colonna, mancato nella mattinata di mercoledì 11 novembre, all'età di 95 anni (festeggiati lo scorso 6 ottobre) presso la residenza per anziani "Villa Tomasi" di Spresiano, dove si trovava per proseguire la riabilitazione per una frattura ad un femore rimediata nei primi giorni di settembre e operata con successo.

Gaetano Colonna lascia l'amata moglie, Gianna Cheberle, e i figli Francesco, noto avvocato, Giorgio e Alessandra. Particolarmente brillante il ruolo avuto nelle asicurazioni "Generali" in Veneto: tra il 1959 e il 1962 aveva lavorato tra Rovigo e Montebelluna, nel 1962 aveva avviato l'ufficio di Cittadella che non esisteva in precedenza e nel 1968 è subentrato a Castelfranco all'allora agente Renzo Busetto. Per tantissimi anni Colonna ha lavorato a cavallo tra Castelfranco e Cittadella, prima di raggiungere finalmente la pensione nel 1991. Come detto, il suo impegno nello sport e in particolare nel calcio è coinciso con annate memorabili per il Giorgione di cui è stato non solo presidente ma anche dirigente e sostenitore, anche nell'età della vecchiaia. Il funerale di Gaetano Colonna sarà fissato nei prossimi giorni e sarà con ogni probabilità celebrato nella "sua" Castelfranco Veneto.