Iov Castelfranco, tre anni di attività: Flavia Salmaso nuova responsabile dell'hospice

«Non mancano i pazienti, purtroppo. Ma se ci fosse chi ha bisogno noi siamo qui. Chiunque può contattarci e un aiuto e sostegno lo troviamo, come abbiamo sempre fatto. Seguiamo i malati oncologici terminali, ma cerchiamo con ricoveri temporanei di dare sollievo anche alle famiglie».

La dottoressa Flavia Salmaso, nuova responsabile Iov Castelfranco, si presenta con queste parole rivolgendosi soprattutto a chi ancora non conosce l’Hospice castellano, da molti ormai considerato un fiore all’occhiello della sanità veneta. 56 anni, padovana d’origine, trevigiana d’adozione, appassionata dell’India e membro di “Care to action” (associazione che aiuta i bambini poveri), Flavia Salmaso è appena stata nominata responsabile del reparto ma di fatto il suo nome è indissolubilmente legato alla struttura fin dal giorno della sua apertura: il 18 gennaio 2021. E inevitabile, in coincidenza del terzo anniversario, tracciare un bilancio del servizio offerto dall’ospedale San Giacomo di Castelfranco con lo Iov di Padova.

«In questi 36 mesi abbiamo accolto piu’ di 350 pazienti, di età compresa tra i 30 e i 100 anni - spiega la dottoressa -. E non sono mancati addirittura pazienti provenienti da altre regioni o cittadini stranieri. Tutti sono stati seguiti con la stessa umanità e dedizione». A Flavia Salmaso preme sottolineare un aspetto che tanti ignorano: «Se la maggior parte delle persone ricoverate ha trascorso in hospice l’ultimo periodo della sua vita, non sono stati pochi quelli che hanno usufruito di un ricovero temporaneo. Si tratta di un ricovero cosiddetto di sollievo – precisa la dottoressa – finalizzato a piu’ obiettivi. A volte per controllare un sintomo particolarmente invalidante. Altre volte per dare respiro ad una famiglia in difficoltà. In questi casi i pazienti sono sempre tornati a casa, ai loro affetti». Da qui l’invito rivolto a chi ha bisogno, di contattare senza remore l’Hospice di Castelfranco. Un servizio gratuito, altamente qualificato garantito da una quindicina di professionisti (infermieri, operatori, psicologi) che si alternano giorno e notte.