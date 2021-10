“Castelfranco Informa”: al via il nuovo servizio Telegram del Comune

Parte in questi giorni il nuovo Canale Telegram “Castelfranco Informa” attivato dal Comune di Castelfranco Veneto per aggiornare in tempo reale i cittadini su tutto quello che riguarda la città: manifestazioni ed eventi, viabilità, avvisi, scadenze, allerte meteo ed emergenze. Per seguire il Comune di Castelfranco Veneto su Telegram è necessario:

- Scaricare l’applicazione, gratuita, sul proprio smartphone o tablet, sia da Play Store che da Apple Store;

- Usare la lente di ricerca per trovare “Castelfranco informa”

- Unirsi al canale.

“Questo nuovo servizio di messaggistica istantanea – commenta il sindaco, Stefano Marcon – si aggiunge a tutti gli altri canali di informazione già in uso, con il vantaggio di essere intuitivo, smart e fruibile da tutti raggiungendo una platea più ampia e rispondendo alla necessità di informare, e di essere informati. Questo a tutti vantaggio del rapporto tra amministrazione e cittadinanza”.

Come per le altre app di messaggistica si possono attivare, o silenziare, le notifiche di aggiornamento. È inoltre possibile cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento cliccando su “lascia il canale”. Il canale “Castelfranco Informa” consente solo di ricevere le comunicazioni del Comune, non è possibile inviare messaggi e chiamate, e ricevere risposte. È possibile, invece, condividere le notizie del canale Telegram “Castelfranco informa” con i contatti della propria rubrica (usando la freccia accanto a ogni aggiornamento).

È garantito il completo anonimato: non ci sono scambi di numeri di telefono tra gli utenti e gli amministratori e non c’è modo di sapere e di vedere chi segue il canale. Il nuovo canale Telegram della Città di Castelfranco Veneto si aggiunge agli altri canali di informazione già in uso: il sito istituzionale, la pagina Facebook, il canale YouTube e la newsletter.