Anche negli spazi dello Iov di Castelfranco scatta lo stop alle "bionde"

L'esempio prima di tutto: l'’Istituto Oncologico Veneto spegne simbolicamente l’ultima sigaretta. Da domani primo settembre sarà severamente vietato fumare, non solo in tutti i locali al chiuso e negli automezzi come consolidata consuetudine, ma anche all’esterno, in tutte le aree di pertinenza aziendale.

Divieto esteso

Il divieto riguarda la totalità delle sedi IOV: l’ospedale Busonera, gli uffici amministrativi allocati a Palazzo Santo Stefano, gli spazi presso la Palazzina di Radioterapia nell'area dell'Azienda Ospedaliera, la Torre della Ricerca in Zip, l’ospedale San Giacomo a Castelfranco Veneto, la Radioterapia all’ospedale di Schiavonia. Uno specifico Regolamento disciplina le modalità attuative presso lo IOV della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo, con la finalità di garantire il diritto alla salute e alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività nell’ente.

Direttore generale

«Il nuovo Regolamento, in vigore da domani, è espressione della mission aziendale, che è quella di tutelare la salute e prevenire la malattia oncologica a tutti i livelli, promuovendo stili di vita sani in ogni forma. Pertanto il nuovo Regolamento mira – spiega il direttore generale, Patrizia Benini - ad evitare l’esposizione al fumo passivo delle persone presenti allo IOV, a qualsiasi titolo, pazienti, visitatori, operatori, garantire la salubrità dell’aria, mantenere libere dal fumo le aree all’aperto immediatamente limitrofe agli accessi e le pertinenze esterne, mantenere il decoro e l’igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all’aperto, ma anche e soprattutto ridurre il numero di fumatori attivi. E per dare un segnale ulteriormente forte, tutti gli operatori aziendali saranno coinvolti nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo». Anche per i patiti della sigaretta elettronica, da domani non sarà più possibile svaporare liberamente.