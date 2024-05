Iov di Castelfranco nella storia: eseguita la prima donazione di organi a cuore fermo

Eseguita nella sede IOV di Castelfranco Veneto, per la prima volta, una donazione di organi a “cuore fermo” in un ospedale Spoke. La procedura a “cuore fermo” è molto complessa, ma può fare la differenza perché aumenta del 30% la disponibilità di organi salvavita per il trapianto. A fare da apripista a livello regionale, come ospedale Spoke non dotato di cardiochirurgia, essenziale per consentire il prelievo, è stato lo IOV di Castelfranco Veneto. Il caso riguarda una paziente ricoverata in terapia intensiva per un problema cardiocircolatorio acuto e un danno cerebrale esteso e definitivo, in uno stato di coma profondo irreversibile. Alla prognosi infausta e alla sopraggiunta morte, i familiari della paziente hanno risposto con un gesto di profonda generosità nel rispetto di quanto espresso in vita dalla paziente.

Il Coordinamento Ospedaliero Trapianti dello IOV, guidato dalla dottoressa Claudia Pietropaoli, insieme al dottor Massimo Sergi, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione e alle equipe di Sala Operatoria e Terapia intensiva ha immediatamente attivato la procedura con il Centro Regionale e Nazionale Trapianti ottenendo l’autorizzazione a procedere con la donazione degli organi a “cuore fermo”, in un ospedale Spoke quale, appunto, lo IOV castellano. La donazione di organi dopo arresto cardiaco è molto complessa e necessita dell’ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo); una tecnologia che consente di riperfondere di sangue ricco di ossigeno in un ciclo continuo gli organi da preservare integri fino al momento dell’espianto. Intervento che è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione del cardiologo dottor Roberto Zecchel dell’Aulss 2 Marca Trevigiana e del cardiochirurgo dottor Vincenzo Tarzia, del cardioanestesista dottor Demetrio Pittarello e della tecnica perfusionista Federica Raffin dell’Azienda Ospedale Università di Padova. L’intervento, che ha consentito la donazione del fegato e della coppia di reni, è durato circa otto ore durante le quali si sono alternati una quindicina di professionisti con il supporto del Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto.

«Aver portato a termine una procedura di tale complessità è stato possibile senz’altro grazie al grande lavoro di squadra e alla sinergia con le altre realtà sanitarie del territorio che ringraziamo vivamente» sottolineano la dottoressa Pietropaoli e il dottor Sergi «Avere la possibilità di procedere con questi tipi di interventi anche in un ospedale Spoke è di fondamentale importanza perché ci consente di curare più pazienti in attesa di un trapianto».

La dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dello IOV, ringraziando tutti ha precisato che «L’intervento è frutto di una forte volontà oltre che il risultato della grande professionalità delle equipe coinvolte che hanno dimostrato come lavorare insieme porti risultati straordinari. E’ stata di fondamentale importanza la grande generosità della famiglia che denota una grande sensibilità umana nel rispetto della libera scelta».

Oltre la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori e ricerca oncologica, l’Istituto Oncologico Veneto si conferma un nodo sempre più importante della rete nazionale trapianti di organi e tessuti. Nell’ultimo triennio (2021-2023) il Coordinamento Ospedaliero Trapianti IOV, in collaborazione con la Direzione Medica e la Direzione Sanitaria IOV, e con il coordinamento del Centro Nazionale e Regionale Trapianti, ha realizzato 12 interventi di donazioni di tessuto vascolare da vivente, 10 donazioni di organi utilizzati, su 19 potenziali donatori valutati. Inoltre 334 donazioni di tessuti oculari, 28 donazioni multitessuto di cui 19 donazioni di cute. A questi dati ora si aggiunge il risultato di questa prima donazione di organi a “cuore fermo.”

Il plauso del presidente Zaia: «Iov è nella storia della sanità veneta»

«L’ospedale di Castelfranco Veneto, nella sua veste di sede staccata dello IOV di Padova, è entrato nella storia recente della sanità veneta. Qui, per la prima volta, è stata effettuata con successo una donazione di organi a “cuore fermo” in un ospedale presidio ospedaliero territoriale, definito Spoke. Un fegato e due reni che ridaranno una prospettiva di vita ad altrettanti pazienti. Per questo traguardo storico mi complimento con la Direttrice Generale dello IOV Maria Giuseppina Bonavina, il Coordinamento Ospedaliero Trapianti dello IOV, tutto il team interaziendale nel quale hanno operato specialisti dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e dell’Azienda Ospedale Università di Padova». Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la notizia di un “prima” nella sanità veneta, con l’esecuzione dell’espianto di organi da una paziente deceduta avvenuta in un ospedale Spoke. «In otto ore di intervento – aggiunge – si sono alternati una quindicina di clinici, con il supporto del Coordinamento regionale Trapianti. E’stato compiuto un grande e complesso lavoro di squadra, un valore aggiunto spesso decisivo che, fortunatamente, nel Veneto i nostri sanitari sanno applicare alla perfezione».

«Un pensiero – dice l’Assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin – va anche alla generosità della donazione e alla scelta altruista della famiglia che, di fronte alla prognosi infausta per la loro congiunta, non ha esitato a donare la vita ad altre persone. Non dimentichiamoci mai che il dono, e il grande lavoro di sensibilizzazione che viene svolto a tutti i livelli, è alla base del sistema trapiantistico. Senza la scelta di donare della gente, la meravigliosa epopea dei trapianti non avrebbe potuto diventare quella grande macchina salvavita che è ora».

«Riuscire a effettuare una donazione di organi a cuore fermo in un ospedale territoriale, da oggi, non è più una sfida insuperabile. Non in Veneto, almeno: nella nostra Castelfranco, nella sua veste di sede distaccata dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova, ha dimostrato così di essere una certezza insostituibile per la sanità regionale. Questa notizia salva la vita a dei pazienti e cambia nettamente la prospettiva di questo Ospedale, realtà ormai consolidata a livello regionale ma da oggi riferimento anche nazionale». Così Sonia Brescacin commenta la notizia della esecuzione dell’espianto di organi da una paziente deceduta avvenuta in un ospedale Spoke. «Un intervento complesso di otto ore, che ha coinvolto almeno quindici clinici in un perfetto lavoro di squadra con il Coordinamento regionale Trapianti. La professionalità del team medico e la generosità di chi dona garantiranno a delle persone di continuare a vivere. Un successo strepitoso: in Veneto, anche nei presidi territoriali come Castelfranco, da oggi si espiantano organi per ridare la vita».