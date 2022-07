Fondi Pnrr per le scuole, un milione per riqualificare la palestra del Sartor di Castelfranco

Nuovi finanziamenti alla Provincia di Treviso per gli interventi di edilizia scolastica. L’Ente ha ottenuto il contributo ministeriale dal valore complessivo di 986.967 euro per il progetto di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico della palestra esistente dell’IIS “Sartor” di Castelfranco Veneto. Il bando rientra nei finanziamenti del PNRR relativi agli investimenti messi a disposizione dall’Unione Europea per le infrastrutture sportive ed è ora in attesa dell’approvazione da parte del Ministero.

La palestra oggetto di intervento è un edificio costruito nel 1973-1974 e ricompreso nel plesso scolastico dell’Istituto ISISS Domenico Sartor, situato a Castelfranco Veneto in via Postioma 28. L’accesso alla palestra è dedicato, attraverso un porticato che collega l’edificio all’Istituto scolastico ed all’edificio denominato Convitto. Davanti a essa è presente un’area scoperta destinata alle pratiche sportive all’aperto, fruibile sia per attività scolastiche che extrascolastiche. Strutturalmente l’edificio è indipendente ed è costituito da un locale di altezza maggiore dedicato propriamente all’attività sportiva, mentre nel perimetro di altezza inferiore sono collocate aree di servizio, spogliatoi, magazzini e altri locali tecnici. Obiettivo dell’intervento della Provincia, che verrà realizzato con materiali sostenibili, è quello di mettere in sicurezza l’edificio con un’opera di adeguamento strutturale che consentirà di mantenere l’intera superficie attuale. L’aggiudicazione dei lavori è programmata nel corso del 2023, mentre la conclusione è prevista nel 2026.