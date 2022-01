Colpaccio al Lotto, vinti con una scheda ben 22mila euro

Il Veneto torna protagonista al Lotto: nel concorso del 20 gennaio, come riporta Agipronews, un giocatore di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, è riuscito a centrare una vincita da 22.500 euro. Nello stesso concorso è stata centrata un’altra vincita importante che ha premiato un giocatore di Affi, in provincia di Verona, con un bottino di 14.250 euro, portando il totale a 36.759 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5 milioni di euro, per un totale di 66,4 milioni da inizio anno.



nel concorso del 20 gennaio, come riporta Agipronews, un giocatore di Venezia ha centrato un 9 da 30 mila euro. Si festeggia anche a Silea, in provincia di Treviso, grazie a un 6 da 10 mila euro, che porta il totale delle vincite più alte a quota 40 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 206 milioni dall'inizio dell'anno.