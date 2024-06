Commerciante va a ripulire il negozio dal fango, multata dalla polizia locale

E' andata a ripulire il suo negozio di articoli da regalo di via San Pio X a Castelfranco Veneto, invaso da acqua e fango a causa dell'esondazione dell'Avenale di martedì sera, ma si è dimenticata di pagare il parcheggio dell'auto che aveva lasciato posteggiata in piazza Giorgione. Una disattenzione fatale per Adriana Bortolozzo, commerciante del centro Castellano che si è trovata sul parabrezza dell'auto una multa da 42 euro (29.40 da pagare in forma ridotta se entro cinque giorni). La negoziante, stizzita, ha denunciato pubblicamente l'episodio sulla sua pagina Facebook

«E dopo una notte e un giorno a spazzare melma e ripulire il negozio per la seconda volta nel giro di un mese l'aiuto da parte del comune di Castelfranco Veneto e’ questo!!!» ha scritto Adriana Bortolozzo «Dovrebbe essere stato un giorno di aiuto e nn di aggravare ancora di più. Il giorno dopo l ennesimo disastro in piazza erano parcheggiate anche le macchine di chi era rimasto senza garage e di chi doveva ripulire e ripartire!!! Quindi per un buon senso umano per qualche giorno si poteva evitare di sanzionare ulteriormente visto che parcheggi non ce ne sono». Il post ha raccolto decine di messaggi di solidarietà da parte di altri cittadini.

Intanto le conseguenze del nubifragio di martedì notte si sono riverberati anche sull'impianto fognario di alcune zone periferiche di Castelfranco Veneto: è il caso di Salvatronda dove, in via Passerella in particolare, è saltata completamente la fognatura ed il contenuto delle stesse è finito sulla strada e nei cortili, con effetti immaginabili sull'odore che si respira nella zona.