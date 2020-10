Stefano Marcon vince il ballottaggio a Castelfranco

Stefano Marcon è il nuovo sindaco di Castelfranco Veneto. Questo è il risultato che esce dall'urna dopo il secondo turno che ha opposto il primo cittadino uscente al candidato del centro sinistra Sebastiano Sartoretto. Marcon chiude con il 51,2% dei» voti espressi, contro il 48,28% del rivale.

Al primo turno Marcon, sostenuto oltre che dalla Lega, da Fratelli D'Italia, Forza Italia e dalla civica "Marcon Sindaco" si era attestato intorno al 47,38%. A contendergli lo scranno di sindaco c'era invece Sartoretto, candidato dell'alleanza formata dalla lista "Democratici per Castelfranco", "Castelfranco Merita" e "Castelfranco Civica", che aveva ottenuto il 26,06%. Più indietro c'erano Maria Gomierato, che alla testa delle due civiche "Noi la Civica" e "Castelfranco Rinasce" aveva guadagnato il 17,54%, Lorenzo Zurlo (Punto d'Incontro) con il 6,76% e il 5 Stelle Cristian Bernardi che aveva raccolto il 3,27%.

«E' stata - dice Marcon - una bella campagna elettorale che ci ha visto soli contro tutti. Alla fine c'è una differenza di meno di 300 voti con una affluenza relativamente bassa, e cioè meno del 50% degli elettori che hanno espresso il voto. E' stata dura soprattutto riportare alle urne quelli del centrodestra, che tradizionalmente non amano i ballottaggi».

Marcon ha indicato anche quella che per lui sarà la priorità del nuovo mandato. «I nuovi impintati sportivi - ha detto - sono un impegno che ha preso non solo con chi mi ha sostenuto ma con tutta la collettività di Castelfranco».

«La vittoria di Stefano Marcon ha ribadito ancora una volta la forza del centrodestra unito. Questa è una grande giornata per la destra trevigiana e veneta». E' questo il commento all'esito delle elezioni a Castelfranco di Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. «Se i partiti di centrodestra restano uniti come hanno fatto a Castelfranco per Marcon - ha aggiunto l'esponente di FdI - possiamo far valere l'esperienza dei nostri tanti amministratori e la voglia di fare di tanti militanti».

«Ritengo di dover rivolgere il mio ringraziento a tutta la squadra che con me si è impegnata in questa lunga e anomala campagna elettorale - ha detto invece lo sconfitto Sebastiano Sartoretto - abbiamo fatto il possibile per voltare pagina in città, ci siamo arrivati molto vicini ma non abbiamo raggiunto l’obiettivo».

