Iov di Castelfranco, ecco il nuovo direttore dell'Uoc anestesia e rianimazione

Il dottor Massimo Sergi, 48 anni, è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione 2 della sede IOV di Castelfranco Veneto. L’incarico è stato ufficializzato oggi dal Direttore Generale Patrizia Benini, che ha apposto la sua firma su apposita delibera di incarico che recepisce l’esito di concorso pubblico. Il dr. Sergi si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, si è specializzato sempre a Padova in Anestesia e Rianimazione, quindi ha seguito un corso di perfezionamento in Terapia del dolore. Negli ultimi 17 anni ha lavorato nell’Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedale / Università di Padova, attualmente diretto dal professor Paolo Navalesi e, dal 2007, è impegnato nel servizio di elisoccorso 118 Suem Padova. Presidente del Comitato etico della sperimentazione clinica di Padova e provincia, il dr. Sergi si è a lungo occupato della valutazione degli studi e delle sperimentazioni cliniche. A Castelfranco Veneto gestirà il percorso anestesiologico e rianimatorio del paziente oncologico sottoposto a chirurgia maggiore.

«Auguro un buon lavoro al dr. Sergi che va a rivestire – commenta il DG Benini – un ruolo di primo piano all’interno della sede IOV di Castelfranco, corroborando in competenza ed esperienza lo staff di anestesisti rianimatori già presenti e con loro sviluppando ulteriormente l’eccellenza del nostro polo trevigiano».