Padre della sposa in casa di riposo, nozze trasmesse in diretta streaming

A causa delle restrizioni dovute al virus Covid-19, non poteva assistere personalmente al matrimonio della figlia Maria Giovanna, con Marco, celebrato alcuni giorni fa presso la sala consigliare del municipio di Castelfranco Veneto. Nonostante ciò Roberto, 78 anni, ospite della casa di riposo "Sartor" di Castelfranco, è riuscito ugualmente a seguire la cerimonia, grazie ad una diretta streaming che gli ha permesso di vivere le emozioni del "si" pronunciato dagli sposi. La figlia e il marito si erano recati, prima della cerimonia, a salutare l'anziano: lui, come del resto i molti ospiti della "Sartor" non hanno potuto che provare una fortissima emozione.

A rilanciare la notizia è stato lo stesso responsabile della struttura, sulla sua pagina Facebook. «Tutto è possibile al Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor... -si legge- anche partecipare in diretta ad un matrimonio! Alcuni giorni fa infatti un nostro ospite, il signor Roberto, ha potuto seguire il matrimonio della figlia Maria Giovanna e il compagno Marco, che si è celebrato nella sala consiliare del comune di Castelfranco ed è stato trasmesso in streaming grazie al collegamento creato per l'occasione. Ovviamente non poteva mancare un affettuoso saluto prima del grande passo, che ha emozionato moltissimo anche tutti noi! Evviva gli sposi!».