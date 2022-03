Castelfranco Veneto, alle famiglie di due deportati la Medaglia d'Onore

Si è svolta lunedì in Municipio a Castelfranco Veneto la consegna delle Medaglie d’onore agli insigniti in occasione della Giornata della Memoria per ricordare due concittadini che hanno vissuto il dramma della deportazione e il dolore della guerra. La celebrazione che solitamente si svolge nella sede della Prefettura di Treviso, quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria, si è svolta in Comune e ha visto celebrati due castellani candidati dagli stessi familiari. In particolare, sono stati insigniti della Medaglia d’Onore:

- ANGELO BRIANESE, nato a Istrana nel 1923 e deportato in Germania dal 10 settembre 1943 al 4 maggio 1945. L’onorificenza è stata consegna al figlio Renzo;

- ANTONIO BERGAMIN, nato a Castelfranco Veneto nel 1921, deportato in Germania dal 15 settembre del 1943 al 25 aprile del 1945. L’onorificenza è stata consegna al consegna al nipote Luca Bertoncello.

Alla cerimonia, presieduta dall’assessore Franco Pivotti, erano presenti anche gli assessori Roberta Garbuio e Roberto Marconato, oltre ai familiari dei due concittadini.