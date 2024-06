Ospedale di Castelfranco, modifiche ai parcheggi interni per lavori

Da lunedì 1° luglio, per interventi di asfaltatura delle aree interne dedicate al parcheggio utenti dell’ospedale di Castelfranco Veneto, il parcheggio A, situato di fronte all'accesso del Pronto Soccorso, verrà chiuso e la viabilità sarà temporaneamente modificata fino al termine dei lavori. Gli utenti con diritto di accesso ai parcheggi interni saranno indirizzati ai nuovi posti auto del parcheggio B, come da planimetria allegata, contrassegnati in giallo. Saranno inoltre interessati da interventi di asfaltatura anche le zone contrassegnate come viabilità C, con transito alternato, e viabilità D che sarà temporaneamente interdetta al traffico e alla sosta. Opportuna segnaletica evidenzierà le modifiche alla circolazione e i percorsi alternativi.