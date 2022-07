A Castelfranco superati i livelli di ozono: tutte le precauzioni per i cittadini

Si informa che Arpav ha comunicato il superamento della soglia di informazione di 180 µg/m³ per l'ozono nella stazione di rilevamento della qualità di Alta Padovana (stazione di riferimento per la valutazione dell’ozono nella zona nella quale il Comune di Castelfranco Veneto è ubicato). In quanto nella giornata di mercoledì 20 luglio alle 17.00 è stato rilevato il massimo orario di 204 µg/m³ di ozono, superiore alla soglia di informazione fissata 180 µg/m3.

E' bene che bambini, donne in gravidanza, anziani, chi svolge attività lavorativa e fisica all'aperto e in particolare i soggetti asmatici ed i soggetti con patologie polmonari e cardiologiche evitino prolungate esposizioni all'aperto nelle ore più calde della giornata e riducano al minimo, sempre durante le stesse ore, lo svolgimento di attività fisiche affaticanti (passeggiate in bicicletta, gare, attività sportive in genere) che comporterebbero un aumento dell'impegno respiratorio. E' opportuno svolgere tali attività nelle prime ore della giornata (non oltre le ore 10 del mattino) oppure nel tardo pomeriggio o alla sera (dopo le 18).

Le temperature del pomeriggio di oggi, 22 luglio: Treviso alle 15 è stata la più calda con una temperatura rilevata dalle centraline di Arpav pari a 38.3°, Castelfranco segue a 37.9°, Ponte di Piave a 37.8°. Il record della provincia spetta ancora a Nervesa, con 38.5°. Le altre: Montebelluna 37°, Conegliano 36.7°, Vittorio Veneto 36.9°, Crespano 34.6°, Volpago 36.7°, Vazzola 37.1°, 37° Gaiarine.